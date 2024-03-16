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13:43, 16 марта 2024Моя страна

В российском городе нашли новую древнюю осу

В Калининграде нашли новый вид древней осы в балтийском янтаре

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Сотрудник научного отдела Музея янтаря в Калининграде Андраник Манукян нашел новый род и вид древней осы в балтийском янтаре из музейной коллекции. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

Род назвали Amberpoemenia, или «янтарная оса-поемения». Вид получил название в честь российского палеоэнтомолога и эксперта по «янтарным» фаунам Александра Георгиевича Кирейчука из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге — kirejtshuki.

Ученые провели исследования, которые показали, что Amberpoemenia kirejtshuki были хорошо приспособлены к условиям обитания в «янтарном» лесу. Они охотились на насекомых, питавшихся древесиной янтареносного дерева.

Ранее немецкие палеонтологи обнаружили древнего окаменелого кальмара-вампира, возраст которого достигает 183 миллионов лет назад.

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      Александра Качан
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