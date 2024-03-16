В российском городе нашли новую древнюю осу

В Калининграде нашли новый вид древней осы в балтийском янтаре

Сотрудник научного отдела Музея янтаря в Калининграде Андраник Манукян нашел новый род и вид древней осы в балтийском янтаре из музейной коллекции. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

Род назвали Amberpoemenia, или «янтарная оса-поемения». Вид получил название в честь российского палеоэнтомолога и эксперта по «янтарным» фаунам Александра Георгиевича Кирейчука из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге — kirejtshuki.

Ученые провели исследования, которые показали, что Amberpoemenia kirejtshuki были хорошо приспособлены к условиям обитания в «янтарном» лесу. Они охотились на насекомых, питавшихся древесиной янтареносного дерева.

Ранее немецкие палеонтологи обнаружили древнего окаменелого кальмара-вампира, возраст которого достигает 183 миллионов лет назад.