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12:47, 28 февраля 2024Наука и техника

Найден древний кальмар-вампир

Swiss Journal of Palaeontology: найден древний моллюск вампироморф

Фото: Alex Rose / Unsplash

Палеонтологи из Германии нашли древнего окаменелого кальмара-вампира, возраст которого достигает 183 миллионов лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Swiss Journal of Palaeontology.

Кальмары-вампиры или вампироморфы — это тип головоногих моллюсков, которые на самом деле теснее связаны с осьминогами, чем с кальмарами. Было обнаружено несколько видов вампироморфов, в том числе несколько вымерших. Они известны своими биолюминесцентными органами и длинными втягивающимися нитями, что отличает их от других кальмаров и осьминогов.

Исследователи изучили окаменелые останки вампироморфа, найденные на месте раскопок в Башараже (Люксембург) в 2022 году, и датировали их ранним юрским периодом. Новый вид был назван Simoniteuthis michaelyi.

Окаменелость находится в отличном состоянии и представляет собой полный экземпляр длиной 38 сантиметров, что позволило палеонтологам провести детальное изучение того, что было когда-то мягкими тканями, например, глазными яблоками и мышцами.

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      Александр Еникеев
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