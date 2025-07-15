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13:44, 15 июля 2025Бывший СССР

Эстония раскрыла сроки строительства базы в приграничном с Россией городе

Эстонский чиновник Воогма заявил о начале строительства базы в Нарве в 2026 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Строительство военной базы Эстонии в приграничной с Россией Нарве начнется в 2026 году. Об этом заявил руководитель северо-восточного отделения Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма в интервью ERR.

«Если все пойдет по плану, то строительство начнется в следующем году, а в 2027 году уже можно будет въехать», — рассказал эстонский чиновник.

Воогма назвал выбранную локацию «наиболее подходящим местом». По его словам, на военном объекте смогут разместиться до тысячи военнослужащих, а строительство обойдется примерно в 15 миллионов евро (1,37 миллиарда рублей). Как утверждается, база будет расположена в промышленной зоне в районе карьера Кадастику за пределами жилой части города.

Ранее глава эстонского Генштаба Вахур Карус заявил о планах создать в Нарве военную базу. По его словам, Силы обороны Эстонии хотят послать сигнал жителям Нарвы, что в городе должно быть сильное военное присутствие.

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