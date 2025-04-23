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13:24, 23 апреля 2025Бывший СССР

Страна НАТО создаст военную базу возле границы с Россией

Глава Генштаба Эстонии Карус заявил о планах создать в Нарве военную базу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: JAAP ARRIENS / Getty Images

Глава Генштаба сил обороны Эстонии Вахур Карус заявил о планах создать в Нарве военную базу. Об этом он заявил в интервью для Эстонского национального телевидения (ERR).

Карус отметил, что на базе будет сосредоточено от 200 до 250 военнослужащих. Он уточнил, что там будут как эстонские военнослужащие, так и их союзники.

По его словам, Силы обороны Эстонии хотят послать сигнал жителям Нарвы, что в городе должно быть сильное военное присутствие. Кроме того, он призвал местных граждан приучаться к тому факту, что эстонские военные «являются повседневной частью их городского пейзажа».

Ранее другая страна НАТОЛитвазаявила, что укрепит инфраструктуру на границе с Россией, у Калининградской области. Сообщается, что на это потратят 16 миллионов евро.

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