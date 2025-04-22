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15:18, 22 апреля 2025Бывший СССР

Страна НАТО начала укреплять границу с Россией

Литва укрепит инфраструктуру на границе с Калининградской областью
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва укрепит инфраструктуру на границе с Россией, у Калининградской области. Об этом заявил глава МВД республики Владислав Кондратович.

«С учетом геополитических вызовов необходимо укрепить пограничную инфраструктуру с использованием современных технологий. На обновление средств видеонаблюдения мы направляем 16 миллионов евро», — заявил литовский чиновник.

18 апреля издание Politico писало, что Литва модернизирует и укрепляет Сувалкский коридор (район между территорией Литовской республики, Калининградской областью и Белоруссией) для защиты от нападения России на Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что страны НАТО укрепляют свои военные позиции у Калининградской области.

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