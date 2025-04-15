Нарышкин рассказал о военных приготовлениях НАТО на границе с Калининградом

Нарышкин: НАТО укрепляет военные позиции на границе с Калининградской областью

Страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит белорусский телеканал «Первый информационный».

«Мы видим повышение военных приготовлений стран НАТО, в том числе укрепление их позиций на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России», — сказал он.

По словам Нарышкина, Россия также видит рост агрессивных устремлений по отношению к Москве и Минску со стороны стран-членов НАТО, которые проявляются в том числе в деятельности спецслужб этих государств.

Ранее директор СВР назвал задачи, стоящие перед спецслужбами России и Белоруссии.