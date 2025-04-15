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15:20, 15 апреля 2025Мир

Нарышкин рассказал о военных приготовлениях НАТО на границе с Калининградом

Нарышкин: НАТО укрепляет военные позиции на границе с Калининградской областью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит белорусский телеканал «Первый информационный».

«Мы видим повышение военных приготовлений стран НАТО, в том числе укрепление их позиций на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России», — сказал он.

По словам Нарышкина, Россия также видит рост агрессивных устремлений по отношению к Москве и Минску со стороны стран-членов НАТО, которые проявляются в том числе в деятельности спецслужб этих государств.

Ранее директор СВР назвал задачи, стоящие перед спецслужбами России и Белоруссии.

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