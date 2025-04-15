Нарышкин предупредил НАТО о последствиях в случае агрессии против Союзного государства

Нарышкин: При агрессии НАТО против Союзного государства пострадает Прибалтика

В случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему Североатлантическому альянсу. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Также Нарышкин предупредил, что последствия при недружественных действиях в первую очереь ощутят в Польше и Прибалике. «В большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — подчеркнул он.

Ранее директор СВР заявил, что страны Европы повышают уровень эскалации вокруг Украины. По его словам такую политику в большей степени проводят Франция, Великобритания и Германия.

Нарышкин также подчеркнул, что спецслужбы России и Белоруссии готовы действовать на упреждение на фоне активности НАТО и повышения эскалации со стороны Европы.