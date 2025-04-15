Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:00, 15 апреля 2025Бывший СССР

Нарышкин заявил о повышении уровня эскалации вокруг Украины

Директор СВР Нарышкин заявил о повышении уровня эскалации вокруг Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Страны Европы повышают уровень эскалации вокруг Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Мы чувствуем и видим, что Европейские страны, особенно Франция, Великобритания и Германия повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта», — сообщил он.

Такое заявление Нарышкин сделал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча проводится в рамках рабочего визита делегации российской разведки в Белоруссию.

Ранее директор СВР России назвал условия мирного решения украинского конфликта. Одним из требований стал безъядерный статус Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из курского монастыря с подземным ходом

    Нарышкин предупредил НАТО о последствиях в случае агрессии против Союзного государства

    В России заявили о пострадавших от «миротворческой деятельности» Трампа вагнеровцах

    В России прокомментировали план Зеленского позвать европейских лидеров в Киев на 9 Мая

    В СКА оценили голевой дебют воспитанника в НХЛ

    Более 10 машин полностью сгорели на парковке в российском городе

    Нарышкин отметил желание США понять причины украинского конфликта

    МВД ликвидировало канал незаконной миграции в двух российских городах

    Мужчина ударил сотрудницу службы безопасности в метро Москвы и попал на видео

    Россиянам дали совет по хранению средств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше