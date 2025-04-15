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11:54, 15 апреля 2025Бывший СССР

Названы условия мирного решения украинского конфликта

Нарышкин: Мирное решение конфликта подразумевает безъядерный статус Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Мирное решение конфликта на Украине подразумевает безъядерный статус страны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что помимо этого Киев должен признать суверенитет нынешних границ России, а также отменить введенные на Украине дискриминационные законы. Кроме того, по словам главы российской разведки, Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована.

«Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, то они остаются прежними. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году», — сказал он.

Нарышкин прибыл в Минск во вторник, 15 апреля. В Белорусской столице состоится его встреча с президентом республики Александром Лукашенко.

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