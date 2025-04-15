Нарышкин прибыл на встречу с Лукашенко

Директор СВР России Нарышкин прибыл на встречу с Лукашенко в Минске

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прибыл в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоится в рамках рабочего визита делегации российской разведки в Белоруссию. Кроме того, запланировано участие Нарышкина в совместном заседании Коллегии СВР с Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

Отмечается, что на встречу с главой государства также направляется председатель КГБ республики Иван Тертель.

Ранее Нарышкин заявил, что Москва продолжит диалог с новой администрацией в Вашингтоне. По его словам, одним из направлений контактов России и США станет вопрос обмена заключенными.