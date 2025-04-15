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11:10, 15 апреля 2025Бывший СССР

Нарышкин прибыл на встречу с Лукашенко

Директор СВР России Нарышкин прибыл на встречу с Лукашенко в Минске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прибыл в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоится в рамках рабочего визита делегации российской разведки в Белоруссию. Кроме того, запланировано участие Нарышкина в совместном заседании Коллегии СВР с Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

Отмечается, что на встречу с главой государства также направляется председатель КГБ республики Иван Тертель.

Ранее Нарышкин заявил, что Москва продолжит диалог с новой администрацией в Вашингтоне. По его словам, одним из направлений контактов России и США станет вопрос обмена заключенными.

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