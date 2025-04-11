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11:34, 11 апреля 2025Мир

Нарышкин рассказал о продолжении диалога с США

Нарышкин: Россия продолжит диалог с новой администрацией США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Москва продолжит диалог с новой администрацией США, в том числе по вопросу обмена заключенными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Диалог с новой администрацией Соединенных Штатов Америки, безусловно, продолжится по разным направлениям, в том числе и по вопросу [обмена заключенными]», — отметил Нарышкин.

10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США. Очередной раунд двусторонних консультаций прошел в позитивной атмосфере и позволил достичь прогресса в нормализации работы посольств двух государств, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Одновременно с переговорами в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби произошел обмен заключенными между двумя странами. Российская сторона выдала Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную в прошлом году к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины. Американская сторона, в свою очередь, выдала гражданина России и Германии Артура Петрова, обвиненного в контрабанде.

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