Россия и США обменялись заключенными. Среди освобожденных финансировавшая ВСУ балерина. Кто еще вышел на свободу?

Директор ЦРУ Рэтклифф: Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби

Россия и США провели обмен заключенными в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф. Его цитирует газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сегодня президент Трамп вернул домой еще одного незаконно задержанного американца из России Джон Рэтклифф директор ЦРУ

Как отмечают источники WSJ, руководитель ЦРУ обсуждал обмен с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым, а также главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.

Рэтклифф лично присутствовал в Абу-Даби во время передачи заключенных.

Фото: Samuel Corum / Pool / Reuters

Россия выдала США осужденную за финансирование ВСУ балерину

По данным издания, российская сторона выдала гражданку России и США Ксению Карелину. В прошлом году она признала вину в госизмене за финансирование поставок тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

34-летняя девушка училась на балерину в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге, а высшее образование получила на историческом факультете Уральского федерального университета (УрФУ) в 2014 году.

Карелина выступала в США и поступила в Университет Мэриленда, где вышла замуж за американца и получила гражданство США.

Сегодня Соединенные Штаты приветствуют возвращение американо-российской балерины Ксении Карелиной Майк Уолтц советник президента США по национальной безопасности

Позже информацию об обмене подтвердил адвокат балерины.

Фото: Peter Schickert / Globallookpress.com

США передали обвиненного в поставках электроники для армии России

В свою очередь, американская сторона передала гражданина России и Германии Артура Петрова, который в 2023 году был задержан на Кипре и экстрадирован в США.

По версии следствия, россиянин участвовал в якобы закупке микроэлектроники, которая позднее передавалась производителю вооружения. Таким образом, американские власти заподозрили его в нарушении экспортных ограничений.

Обмен показал углубление связей между разведками России и США

Как отмечают источники WSJ, обмен заключенными прошел в рамках потепления отношений разведок двух стран.

Обмен показывает важность сохранения открытых линий связи с Россией, несмотря на глубокие проблемы в наших двусторонних отношениях представитель ЦРУ на условиях анонимности в разговоре с WSJ

При этом, как подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, этот обмен с Россией не будет единственным.

Президент Трамп и его администрация продолжают работать круглосуточно, чтобы обеспечить возвращение домой к своим семьям американцев, задержанных за границей Майк Уолтц советник президента США по национальной безопасности

Параллельно с состоявшимся обменом, в Стамбуле проходит второй раунд переговоров делегаций России и США. Отмечается, что они проходят спокойно, в конструктивном ключе и их общая продолжительность составит более четырех часов. Москву на встрече представляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.