Появились подробности про арестованную за финансирование ВСУ гражданку США

Арестованная в Екатеринбурге за помощь ВСУ гражданка США оказалось балериной

Арестованная в Екатеринбурге за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) 33-летняя гражданка США и России оказалась балериной. Появившиеся подробности публикует издание Baza в Telegram.

Женщина училась на балерину в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге, а высшее образование получила на историческом факультете УрФУ в 2014 году. Она выступала в Америке и поступила в Университет Мэриленда. Там балерина вышла замуж за американца и получила гражданство США.

Ранее в ФСБ сообщили, что с февраля 2022 года женщина собирала деньги на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она много раз выходила на акции в поддержку Украины.

Балерину задержали. В отношении нее следователи завели уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Обвиняемая заключена под стражу.