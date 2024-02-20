Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 20 февраля 2024Силовые структуры

Появились подробности про арестованную за финансирование ВСУ гражданку США

Арестованная в Екатеринбурге за помощь ВСУ гражданка США оказалось балериной

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Арестованная в Екатеринбурге за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) 33-летняя гражданка США и России оказалась балериной. Появившиеся подробности публикует издание Baza в Telegram.

Женщина училась на балерину в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге, а высшее образование получила на историческом факультете УрФУ в 2014 году. Она выступала в Америке и поступила в Университет Мэриленда. Там балерина вышла замуж за американца и получила гражданство США.

Ранее в ФСБ сообщили, что с февраля 2022 года женщина собирала деньги на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она много раз выходила на акции в поддержку Украины.

Балерину задержали. В отношении нее следователи завели уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Обвиняемая заключена под стражу.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В версии о смерти российского пилота-перебежчика нашли неувязки. Что в Испании и на Украине говорят о случившемся?

      Раскрыт механизм принятия решений в мозге человека

      84 члена избирательных комиссий в Индонезии погибли от переутомления

      В Минэнерго раскрыли план по добыче нефти в России

      Лукашенко призвал силовиков ментально подготовиться к войне

      ЦСКА подписал алжирского футболиста

      Дональду Трампу предрекли новый суд из-за плагиата золотых кроссовок

      Польские фермеры засыпали железную дорогу украинским зерном

      Губин ответил на обвинения в адрес Пугачевой о «перекрытии кислорода» артистам

      Телеведущая случайно выдала семейный секрет в прямом эфире и рассмешила зрителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше