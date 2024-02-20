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15:53, 20 февраля 2024Силовые структуры

В суде рассказали о поимке помогавшей ВСУ жительницы Лос-Анджелеса

Арестованную за помощь ВСУ гражданку США поймали после мелкого хулиганства
Начало событий в новости Появились подробности про арестованную за финансирование ВСУ гражданку США

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Арестованную за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) 33-летнюю гражданку США и России поймали после мелкого хулиганства. Подробности рассказали URA.RU в Свердловском областном суде.

Жительница Лос-Анджелеса вела себя вызывающе в общественном месте и выражалась нецензурно. Прибывшие на место силовики только разозлили женщину — она не отреагировала на их законные требования и оказала сопротивление при задержании. Суд приговорил ее к 14 суткам административного ареста 29 января, а уже через день она подала жалобу на это решение.

О ее задержании по статье о госизмене стало известно 20 февраля. Уточняется, что женщина собирала деньги на помощь ВСУ и участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Сейчас она находится под стражей.

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      Олеся Мицкевич
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