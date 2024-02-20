ФСБ пресекла деятельность помогавшей ВСУ жительницы Лос-Анджелеса

В Екатеринбурге ФСБ пресекла деятельность жительницы США, помогавшей ВСУ

ФСБ в Екатеринбурге пресекла деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, которая собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину задержали. В отношении нее следователи завели уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Обвиняемая заключена под стражу.

По информации ведомства, с февраля 2022 года задержанная собирала деньги на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она много раз выходила на акции в поддержку Украины. У обвиняемой двойное гражданство России и Соединенных штатов Америки.

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