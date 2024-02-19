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11:15, 19 февраля 2024Силовые структуры

Сотрудничавший с украинской спецслужбой россиянин задержан ФСБ за госизмену

ФСБ уличила в госизмене жителя Ижевска, работавшего по заданию спецслужб Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ижевска по подозрению в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Удмуртской Республике.

Россиянин занимался противоправной деятельностью против безопасности России по заданию украинской спецслужбы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

С задержанным работают следователи, идет сбор доказательной базы.

12 февраля сообщалось, что 2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 16 годам лишения свободы сторонника украинского легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) за госизмену и диверсии на железной дороге. 22-летний житель Омска в мае 2023 года совершил диверсию на Западно-Сибирской железной дороге по заданию кураторов с Украины.

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      Любовь Ширижик
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