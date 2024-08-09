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22:27, 9 августа 2024Мир

Задержанного на Кипре россиянина экстрадировали в США

Задержанного на Кипре россиянина Петрова экстрадировали в США

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Задержанного на Кипре 33-летнего россиянина Артура Петрова экстрадировали в США. Об этом говорится на сайте американского министерства юстиции.

Отмечается, что имеющего гражданства России и Германии Петрова задержали 26 августа 2023 года по запросу США. По версии следствия, россиянин участвовал в закупке микроэлектроники, которая позднее передавалась производителю вооружения для российской армии. Таким образом, американские власти заподозрили его в нарушении экспортных ограничений.

«Вместе с нашими международными партнерами по правоохранительной деятельности Министерство юстиции теперь привлечет Петрова к ответственности в зале суда США», — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Отмечается, что первое заседание с участием Петрова уже состоялось.

Ранее в США 58-летний россиянин Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении санкций против России, связанных с поставками компонентов для оружия.

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      Евгений Силаев
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