Задержанного на Кипре россиянина экстрадировали в США

Задержанного на Кипре россиянина Петрова экстрадировали в США

Задержанного на Кипре 33-летнего россиянина Артура Петрова экстрадировали в США. Об этом говорится на сайте американского министерства юстиции.

Отмечается, что имеющего гражданства России и Германии Петрова задержали 26 августа 2023 года по запросу США. По версии следствия, россиянин участвовал в закупке микроэлектроники, которая позднее передавалась производителю вооружения для российской армии. Таким образом, американские власти заподозрили его в нарушении экспортных ограничений.

«Вместе с нашими международными партнерами по правоохранительной деятельности Министерство юстиции теперь привлечет Петрова к ответственности в зале суда США», — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Отмечается, что первое заседание с участием Петрова уже состоялось.

Ранее в США 58-летний россиянин Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении санкций против России, связанных с поставками компонентов для оружия.