В США россиянин признал вину в нарушении санкций против РФ

Россиянин Тимашев признал вину в нарушении санкций США против России

В США 58-летний россиянин Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении санкций против России, связанных с поставками компонентов для оружия. Об этом говорится на сайте американского Министерства юстиции.

Отмечается, что в период с 2020 по 2023 годы Тимашев вступил в сговор с неназванным партнером. Россиянин отправлял из США в РФ по почте компоненты для производства оружия. Взамен неизвестный оплачивал учебу его дочери и снимал квартиру в Екатеринбурге.

После начала специальной военной операции (СВО) Тимашев отправлял товар родственнику партнера, который живет в Казахстане. Оттуда компоненты поставлялись в Россию.

«Тимашев отправил несколько партий комплектующих в Казахстан, зная, что в конечном итоге они предназначаются для России. Он также знал, что для экспорта запчастей через Казахстан в Россию требуется лицензия Министерства торговли, которой у него не было. Тимашев скрыл факт незаконного вывоза, исказив содержание грузов в сопроводительных декларациях», — говорится в заявлении Минюста.

Приговор Тимашеву вынесут 8 ноября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в США был арестован бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Вольфсон и еще несколько человек. Американский Минюст считает, что они помогали россиянам обходить антироссийские санкции.