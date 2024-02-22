Reuters: в США арестован бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Вольфсон

В США арестован бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Вольфсон. Об этом сообщает Reuters. Ранее экс-банкир носил фамилию Беляев, но сменил ее после переезда в Соединенные Штаты.

Вместе с Вольфсоном был арестован еще один человек. Американский Минюст считает, что они помогали россиянам обходить антироссийские санкции.

Для борьбы с обходом санкций в США в марте 2022 года была создана межведомственная группа KleptoCapture, о результатах ее работы в четверг, 22 февраля, и был предоставлен отчет.

Вольфсон (Беляев) эмигрировал в США после того, как в 2017 году Центробанк был вынужден начать санацию группы «ФК Открытие», включая банковский и брокерский бизнес. После начала процедуры санации ЦБ и «Открытие» подали к топ-менеджерам группы, в том числе и к Беляеву, многомиллиардные иски.