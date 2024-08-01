Состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом. Кого Москва выдала и кого получила взамен?

В Россию из стран НАТО вернулась большая группа заключенных

Крупнейший за последние годы обмен заключенными состоялся между Россией и странами Запада. Многие издания отмечали, что в списках фигурируют 24 человека, в их числе восемь россиян.

Администрация президента США Джо Байдена также подготовила заявление о попавших под этот обмен американцах. В списке упомянуты журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева (признана в России иноагентом), имеющая российское и американское гражданство, бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также имеющий вид на жительство в США оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (включен Минюстом в реестр иноагентов). В Белом доме назвали эту сделку подвигом дипломатии.

Главный редактор The Wall Street Journal (WSJ) Эмма Такер отметила, что Гершкович после освобождения прилетит в Техас. Также известно, что бывший координатор отделения организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России) в Уфе Лилия Чанышева (внесена в список террористов и экстремистов) освобождена в рамках обмена заключенными.

Владимир Кара-Мурза Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан

По данным Центра общественный связей ФСБ, всего в Россию вернулись восемь граждан, находившихся в заключении в странах НАТО, а также несовершеннолетние дети. В ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных служб и зарубежных партнеров.

По словам осведомленного источника РИА Новости, на родину прилетела большая группа граждан, которых в различных странах приговорили к серьезным срокам заключения, в том числе пожизненным. Как рассказал собеседник агентства, им вменяли сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами, хотя в целом ряде случаев их вина в РФ так и не была доказана.

Уточняется, что по возвращении домой все граждане пройдут полное медицинское обследование.

По данным СМИ, в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и отбывающий пожизненный срок в ФРГ разведчик Вадим Красиков, ликвидировавший чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Германии. Также в схему обмена мог войти российский предприниматель Александр Винник, находящийся в заключении в США (в мае 2024 года он согласился на сделку с гособвинением, приговор ему не вынесен), но, как сообщила РИА Новости мать Винника, его исключили из списка на обмен.

Путин помиловал участвовавших в обмене заключенных российских тюрем

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 человек, участвовавших в обмене заключенными. Глава государства сделал это, чтобы вернуть российских граждан, которые находились на территории иностранных государств, отмечается в публикации Кремля.

Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича

Помимо этого, Кремль выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за «жест доброй воли» и помилование немецкого гражданина Рико Кригера, приговоренного в республике к расстрелу. Кригер также был включен в схему масштабного обмена.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал покинувшим российские колонии и переданным в ходе обмена со странами НАТО предателям России лихорадочно подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей.

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас», — отметил Медведев.

Лилия Чанышева (на втором плане) Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС

В рамках обмена заключенными был освобожден Илья Яшин

В рамках масштабного обмена заключенными освобожден бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин (признан Минюстом России иностранным агентом), осужденный в России на 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции, организованной по итогам мероприятия, заявил, что пожелал тем, кто попал в список на обмен, «счастья по возвращении домой». «Их жестокие испытания закончились, и они свободны», — добавил американский лидер.

30 июля адвокат Татьяна Соломина указала, что Яшина увезли из исправительной колонии №3 под Смоленском, где он отбывал наказание, в неизвестном направлении.

В декабре 2022 года политику вынесли приговор. По данным следствия, экс-депутат разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о действиях российских военных в украинском городе Буча. Яшин вину не признал.

В колонии осужденный находился на учете как склонный к изучению и распространению экстремизма, а также попадал в штрафной изолятор.

Вадим Красиков стал ключевой персоной в сделке между Россией и Западом

WSJ называет участвующего в обмене россиянина Вадима Красикова, осужденного на пожизненное заключение за ликвидацию в Берлине чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, «центром сделки». Издание со ссылкой на американскую разведку сообщало, что «без Красикова возвращения Гершковича, Уилана и остальных не произойдет».

Немецкие власти согласились на обмен, потребовав взамен более 10 российских заключенных. МИД ФРГ отказался комментировать обмен. Там лишь заявили, что министерство не несет ответственности за чье-либо освобождение.

Прокуратура ФРГ, как писали в СМИ, также была «в гневе» из-за освобождения Красикова. В ведомстве сочли это «уступкой России».

Штеффен Хебештрейт, пресс-секретарь канцлера Олафа Шольца, заявил, что решение об обмене Красикова далось немецкому правительству нелегко. «BILD на русском» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) также привел слова пресс-секретаря: «Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и (…) жизнью невинных людей, заключенных в России. Тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию».

В США заявили о решающей роли ЦРУ в обмене с Россией

В целом американские чиновники и дипломаты объездили разные страны Европы и Ближнего Востока, чтобы найти дружественные правительства, готовые освободить находящихся там граждан России в обмен на американцев. В частности, 21 июля, за час до выхода из выборной кампании президент США Джо Байден позвонил словенскому премьер-министру Роберту Голобу. У них состоялся диалог по новому обмену российских граждан, находящихся в этой стране под стражей. Речь шла в том числе про супругов Артема и Анну Дульцевых.

При этом CNN утверждает, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс сыграл решающую роль в решении данного вопроса.

По данным телеканала, ЦРУ представило российской стороне последнюю версию предложения об обмене — это произошло в конце июня. Уже в июле стороны пришли к согласию, предложение было официально принято. Незадолго до обмена заключенными Бернс также ездил в Турцию на переговоры с разведкой для окончательного согласования логистики сделки.

Пол Уилан Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Крупнейший обмен заключенными проходил в Турции

Местный телеканал TRT Haber со ссылкой на управление национальной разведки указывал, что в обмене заключенными в Анкаре участвовали 26 человек и семь стран. Утверждалось, что были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. В ведомстве также отмечали, что 10 из них отправятся в российскую столицу, 13 — в Берлин, 3 — в Вашингтон.

Участие в переговорах также принимала третья сторона. CNN не раскрыл, о каких представителях идет речь. При этом Национальная разведывательная организация (MİT) Турции подтвердила, что обмен в Анкаре прошел при ее посредничестве.