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15:15, 9 декабря 2022Силовые структуры

Бывшему депутату Яшину дали 8,5 года за дискредитацию российской армии

В Москве суд дал 8,5 года экс-депутату Яшину по делу о дискредитации российской армии

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) виновным в распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также ему запретили заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на четыре года после отбытия наказания.

Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России Следственный комитет России возбудил 12 июля. На следующий день Яшину предъявили официальное обвинение. Он вину не признал.

По данным следствия, экс-депутат разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче.

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Елизавета Новикова
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