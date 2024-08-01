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18:58, 1 августа 2024Мир

В Турции прошел крупнейший обмен заключенными

TRT Haber: в Анкаре прошел обмен 26 заключенных из 7 стран

Фото: Jens Schlueter / Reuters

В Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек и семь стран. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление турецкого Управления национальной разведки.

В ее рамках были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. По данным турецкого ведомства, десять из них отправятся в Москву, 13 — в Берлин, трое — в Вашингтон.

Турецкий телеканал NTV уточнил, что в обмене заключенными участвовали дети.

1 августа начался масштабный обмен заключенными между Россией и США. Ожидается, что в нем примут участие репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль даст комментарии по поводу масштабного обмена заключенными между Москвой и странами Запада.

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      Варвара Кошечкина
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