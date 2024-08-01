В Турции прошел крупнейший обмен заключенными

В Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек и семь стран. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление турецкого Управления национальной разведки.
В ее рамках были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. По данным турецкого ведомства, десять из них отправятся в Москву, 13 — в Берлин, трое — в Вашингтон.
Турецкий телеканал NTV уточнил, что в обмене заключенными участвовали дети.
1 августа начался масштабный обмен заключенными между Россией и США. Ожидается, что в нем примут участие репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль даст комментарии по поводу масштабного обмена заключенными между Москвой и странами Запада.