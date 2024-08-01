В Кремле пообещали прокомментировать обмен заключенными

Песков: Кремль прокомментирует обмен заключенными между Россией и Западом

Кремль даст комментарии по поводу масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде».

«Мы прокомментируем этот вопрос своевременно. Надеюсь, что уже сегодня», — пообещал представитель Кремля.

Турецкий канал NTV между тем сообщил, что в обмене заключенных участвовали 26 человек. Из них 10 направятся в Россию, 13 — в Германию, и трое — в США.

Ранее начался масштабный обмен заключенными между Россией и США. Ожидается, что в нем примут участие репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.