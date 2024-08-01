В Турции назвали количество освобожденных россиян в рамках обмена заключенными

NTV: 10 человек отправятся в Россию в рамках обмена заключенными

В рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада 10 человек направятся на родину. Об этом сообщил турецкий канал NTV.

«В рамках обмена заключенными в Анкаре 10 освобожденных направятся в Россию, 13 в Германию и трое — в США», — передает телеканал.

Всего в обмене поучаствовало 26 заключенных, содержавшихся в тюрьмах в семи разных странах: США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. Операция прошла при посредничестве Управления национальной разведки Турции в Анкаре.

Ранее начался масштабный обмен заключенными между Россией и США. Ожидается, что в нем примут участие репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.