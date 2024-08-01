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15:40, 1 августа 2024Мир

Начался обмен заключенными между Россией и США

CNN: обмен заключенными между Россией и США происходит в эти минуты

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Масштабный обмен заключенными между Россией и США начался и происходит «в эти минуты». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Ожидается, что в обмене примут участие репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан», — отмечается в заявлении телеканала.

Дополнительно уточняется, что оба американца в скором времени будут находится под стражей США.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Гершковича и Уилана освободили из тюрьмы в России в рамках обмена и они уже направляются для передачи.

31 июля Словения объявила о депортации двух обвиненных в шпионаже граждан России, в связи с этим словенские журналисты начали говорить о возможности более масштабного обмена заключенными. В СМИ и ранее распространялась информация о готовящемся обмене между США и Россией, но словенский телеканал N1 напрямую указал, что он состоится и в нем также могут принять участие Белоруссия и Германия.

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      Максим Габриелян
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