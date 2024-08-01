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14:51, 1 августа 2024Мир

Журналиста Гершковича обменяли

Bloomberg: журналиста WSJ Гершковича и пехотинца США Уилана освободили по обмену

Фото: Dmitry Chasovitin / Reuters

Журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича освободили из тюрьмы в России в рамках обмена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Россия освобождает Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в рамках масштабного обмена пленными», — приводит агентство слова источников, знакомых с ситуацией.

Дополнительные детали обмена не сообщаются.

Ранее в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер заявил, что Гершковича освободят из тюрьмы в России в рамках обмена в течение суток.

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      Дарья Устьянцева
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