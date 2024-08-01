Журналиста Гершковича обменяли

Журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича освободили из тюрьмы в России в рамках обмена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Россия освобождает Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в рамках масштабного обмена пленными», — приводит агентство слова источников, знакомых с ситуацией.
Дополнительные детали обмена не сообщаются.
Ранее в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер заявил, что Гершковича освободят из тюрьмы в России в рамках обмена в течение суток.