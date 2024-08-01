Дети участвовали в обмене заключенными между Россией и Западом

NTV: двое детей участвовали в обмене заключенными России и Запада

В рамках масштабного обмена заключенными в Анкаре двое детей были направлены в Россию. Об этом передает турецкий телеканал NTV.

Предполагается, что их родителями являются Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении якобы за шпионаж.

Ранее турецкий канал NTV сообщил, что в обмене заключенных участвовали 26 человек. Из них 10 направятся в Россию, 13 — в Германию, и трое — в США.

31 июля Словения объявила о депортации двух обвиненных в шпионаже граждан России, в связи с этим словенские журналисты начали говорить о возможности более масштабного обмена заключенными.