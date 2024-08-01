Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:14, 1 августа 2024Мир

Путин помиловал участвовавших в обмене заключенных

Кремль: Путин подписал указы о помиловании заключенных, участвовавших в обмене

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных, которые участвовали в масштабном обмене между Москвой и странами Запада. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Президент России подписал указы о помиловании граждан США Уилана Пола Николаса, Гершковича Эвана и других 11 заключенных. Решение о подписании соответствующих указов было принято с целью возвращения российских граждан, которые находились на территории иностранных государств», — отмечается в заявлении.

Также Кремль подчеркнул, что Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко «за жест доброй воли» и помилование гражданина Германии Рико Кригера.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев, но уже накануне в СМИ распространилась информация о возможных участниках обмена.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал участвовавших в обмене заключенных

      Нюша опубликовала фото в обнажающем грудь топе

      Артемий Лебедев раскрыл впечатления от разговора с Кадыровым

      Врач рассказала о симптомах редкого рака ногтей

      Российский А-50У показали в образе небесного кита-локатора

      Путин помиловал Яшина и Кара-Мурзу

      Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю дочь более 50 раз за год

      Россия поблагодарила Лукашенко за помилование осужденного немца

      Харрис встретит обмененных с Россией заключенных

      На Украине заявили об исчерпании источников финансирования ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше