Путин помиловал участвовавших в обмене заключенных

Кремль: Путин подписал указы о помиловании заключенных, участвовавших в обмене

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных, которые участвовали в масштабном обмене между Москвой и странами Запада. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Президент России подписал указы о помиловании граждан США Уилана Пола Николаса, Гершковича Эвана и других 11 заключенных. Решение о подписании соответствующих указов было принято с целью возвращения российских граждан, которые находились на территории иностранных государств», — отмечается в заявлении.

Также Кремль подчеркнул, что Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко «за жест доброй воли» и помилование гражданина Германии Рико Кригера.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев, но уже накануне в СМИ распространилась информация о возможных участниках обмена.