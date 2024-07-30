Отбывающего срок бывшего депутата Илью Яшина увезли из колонии

Адвокат Соломина заявила об этапировании Ильи Яшина в неизвестном направлении

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом) увезли из колонии в неизвестном направлении. Об этом сообщает РБК.

Об этапировании стало известно адвокату Яшина Татьяне Соломиной. Также, по данным источника, днем ранее из СИЗО и колоний вывезли четырех фигурантов резонансных уголовных дел: правозащитника Олега Орлова (признан в России иностранным агентом), художницу Александру Скочиленко, а также бывших глав уфимского и томского «Штабов Навального» (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена; ее основатель Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов) Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву (обе внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Ранее сообщалось, что Яшина перевели из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ).

Бывшего муниципального депутата осудили в декабре 2022 года. Его признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и приговорили к 8,5 года лишения свободы. Свою вину экс-депутат не признал.