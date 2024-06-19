Отбывающего срок бывшего депутата Яшина перевели из ШИЗО

Экс-депутата Яшина перевели из ШИЗО в помещение камерного типа

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом) перевели из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По его словам, это ПКТ представляет собой «ту же камеру ШИЗО, только уже на постоянной основе». Яшин также добавил, что вместе с адвокатами готовился к такому развитию событий.

22 мая сообщалось, что отбывающий срок Илья Яшин попал в штрафной изолятор на 15 суток. Тогда Яшин заявил, что был подвергнут наказанию по формальному поводу — за то, что покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды «подъем». Яшин считает, что администрация колонии решила сорвать его трехдневное свидание с родителями, которое должно было начаться 27 мая.

Яшин был признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 года лишения свободы. Свою вину экс-депутат не признал.