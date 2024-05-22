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14:02, 22 мая 2024Силовые структуры

Отбывающий срок бывший депутат Яшин попал в штрафной изолятор

Находящийся в смоленской ИК-3 экс-депутат Яшин попал в ШИЗО на 15 суток

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом), отбывающего наказание в смоленской колонии (ИК-3) за распространение фейков о Российской армии, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток. Об этом сообщает РБК.

По его словам, он был подвергнут наказанию по формальному поводу — за то, что покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды «подъем». Яшин считает, что администрация колонии решила сорвать его трехдневное свидание с родителями, которое должно было начаться 27 мая.

4 марта сообщалось, что в колонии экс-депутата поставили на учет как склонного к изучению и распространению экстремизма. Он был признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России, за что в декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 года лишения свободы. Свою вину он не признал.

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      Любовь Ширижик
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