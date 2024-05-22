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18:42, 22 мая 2024Силовые структуры

В УФСИН раскрыли причину попадания бывшего депутата Яшина в ШИЗО

Смоленский УФСИН: экс-депутат Яшин регулярно нарушал распорядок в ИК № 3
Начало событий в новости Отбывающий срок бывший депутат Яшин попал в штрафной изолятор

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин (признан Минюстом России иностранным агентом), отбывающий наказание в смоленской ИК № 3, попал в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за регулярных нарушений внутреннего распорядка колонии. Об этом стало известно «Смоленской народной газете».

«Осужденного Яшина водворили в штрафной изолятор за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», — сообщили изданию в УФСИН России по Смоленской области. В пресс-службе также добавили, что содержание Яшина в ШИЗО осуществляется без нарушений законодательства, а температурный режим в камерах штрафного изолятора соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

О том, что Яшина поместили в ШИЗО на 15 суток, стало известно ранее 22 мая. По словам осужденного, он был подвергнут наказанию по формальному поводу — за то, что покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды «подъем».

Экс-депутат был признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. В декабре 2022 года он получил 8,5 года лишения свободы по решению Мещанского суда Москвы.

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