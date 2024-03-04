Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:17, 4 марта 2024Силовые структуры

Бывший депутат Яшин попал на учет в колонии за склонность к экстремизму

Осужденного за фейки о ВС РФ экс-депутата Яшина поставили на учет в колонии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом) поставили в колонии на учет как склонного к изучению и распространению экстремизма. Об этом сообщает RT.

Яшин, осужденный за распространение фейков о Вооруженных силах России, отбывает наказание в Смоленской области. Туда он был этапирован в ноябре 2023 года.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении бывшего депутата было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

      Наблюдавшийся в психдиспансере российский подросток ушел из школы и пропал

      В России раскопали могилу похороненной на кладбище для бездомных блокадницы

      В России назвали признаки необоснованных цен на товары

      Очевидцы поделились подробностями о землетрясении в Алма-Ате

      Еврокомиссия представит предложение по активам России через две недели

      Орбакайте высказалась о массовой отмене своих концертов в России

      Российский боец рассказал о подвигах кота на СВО

      Вернувшемуся с СВО расчленителю из Забайкалья вынесли приговор за расправу

      Уехавшая из России Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом. Почему о Примадонне снова говорят все?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше