Илью Яшина этапировали из Москвы в другой российский регион
Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом) этапировали в СИЗО Смоленска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.
«Как мы сегодня выяснили, Яшина этапировали из столичного изолятора в СИЗО №1 Смоленска», — сказал адвокат. По его словам, защита осужденного политика предполагает, что Яшина в скором времени переведут из СИЗО в одну из исправительно-трудовых колоний Смоленской области.
26 декабря 2022 года сообщалось, что Яшина этапировали из СИЗО Москвы до вступления приговора в законную силу в другой регион России.
В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении бывшего депутата было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.