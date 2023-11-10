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23:32, 10 ноября 2023Силовые структуры

Илью Яшина этапировали из Москвы в другой российский регион

Адвокат Бирюков: экс-депутата Илью Яшина этапировали в СИЗО №1 Смоленска
Илья Яшин

Илья Яшин. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом) этапировали в СИЗО Смоленска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

«Как мы сегодня выяснили, Яшина этапировали из столичного изолятора в СИЗО №1 Смоленска», — сказал адвокат. По его словам, защита осужденного политика предполагает, что Яшина в скором времени переведут из СИЗО в одну из исправительно-трудовых колоний Смоленской области.

26 декабря 2022 года сообщалось, что Яшина этапировали из СИЗО Москвы до вступления приговора в законную силу в другой регион России.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении бывшего депутата было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.

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      Марина Совина
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