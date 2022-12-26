В ОНК сообщили об этапировании Яшина из СИЗО Москвы

Секретарь ОНК Мельников сообщил, что Илью Яшина этапировали из СИЗО Москвы

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) этапировали из СИЗО Москвы до вступления приговора в законную силу. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, передает РИА Новости.

По словам Мельникова, Яшин этапирован в другой субъект России. До этого он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. Он также подчеркнул, что депутата этапировали до вступления в законную силу решения суда, и такая практика, по его словам, «не редкость».

Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении бывшего депутата было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.