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23:03, 26 декабря 2022Россия

В ОНК сообщили об этапировании Яшина из СИЗО Москвы

Секретарь ОНК Мельников сообщил, что Илью Яшина этапировали из СИЗО Москвы
Илья Яшин

Илья Яшин. Фото: Sergey Petrov / news.ru / globallookpress.com

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) этапировали из СИЗО Москвы до вступления приговора в законную силу. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, передает РИА Новости.

По словам Мельникова, Яшин этапирован в другой субъект России. До этого он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. Он также подчеркнул, что депутата этапировали до вступления в законную силу решения суда, и такая практика, по его словам, «не редкость».

Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении бывшего депутата было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.

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Марина Совина
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