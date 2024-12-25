Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 25 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего депутата Илью Яшина объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Илью Яшина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Отбывающего срок бывшего депутата Илью Яшина увезли из колонии

Фото: Янус Невструев / Коммерсантъ

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом). Это следует из базы розыска ведомства.

«Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 года рождения», — значится в базе.

Экс-депутат разыскивается по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

Яшин был осужден в декабре 2022 года. Суд признал его виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и приговорил к 8,5 года лишения свободы.

Политик улетел из России в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и несколькими европейскими странами, который состоялся в Турции 1 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту самолета, разбившегося в Казахстане, мог взорваться один предмет. После этого люди начали терять сознание

      В МИД назвали одну причину необходимости проведения СВО

      В МИД России высказались о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

      Главу одесской ячейки партии «УДАР Виталия Кличко» задержали за взятку в миллион долларов

      В Кремле объяснили нежелание Путина поздравлять США с Новым годом

      В Санкт-Петербурге спустили на воду новую «Арктику»

      Захарова сообщила об отправке российских дипломатов в Актау после авиакатастрофы

      Режиссеры и критики назвали лучшие предновогодние фильмы

      Выдача одного вида кредитов подскочила почти на 70 процентов

      Участвующий в СВО немец стал гражданином России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше