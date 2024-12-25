Бывшего депутата Илью Яшина объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Илью Яшина

Начало событий в новости Отбывающего срок бывшего депутата Илью Яшина увезли из колонии

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом). Это следует из базы розыска ведомства.

«Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 года рождения», — значится в базе.

Экс-депутат разыскивается по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

Яшин был осужден в декабре 2022 года. Суд признал его виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и приговорил к 8,5 года лишения свободы.

Политик улетел из России в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и несколькими европейскими странами, который состоялся в Турции 1 августа.