В МИД Германии прокомментировали обмен Вадима Красикова

МИД ФРГ отказался комментировать обмен с Россией Вадима Красикова

МИД ФРГ отказался комментировать обмен с Россией Вадима Красикова, осужденного на пожизненное заключение за ликвидацию чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает РБК.

«Министерство не несет ответственности за чье-либо освобождение», — ответили на запрос во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц лично примет освобожденных Россией и Белоруссией заключенных и выступит с обращением об итогах одного из самых масштабных обменов. Однако его решение освободить Красикова вызвало неоднозначную реакцию со стороны немецких судебных структур.