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17:54, 1 августа 2024Мир

Шольц лично примет обмененных с Россией заключенных

Шольц лично примет обмененных с Россией заключенных и выступит с обращением
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц лично примет освобожденных Россией и Белоруссией заключенных и выступит с обращением об итогах одного из самых масштабных обменов. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, авторы материала указывают, что канцлер Германии и его правительство сыграли одну из решающих ролей в переговорах. Данный вывод они делают из решения передать России Вадима Красикова, осужденного на пожизненное заключение за ликвидацию чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн, очевидно, сыграл решающую роль в заключении сделки», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что данное решение не вызвало понимания со стороны ряда структур. В частности, в «Федеральной генеральной прокуратуре Германии царит разочарование по поводу результата», посчитав решение Шольца передать Красикова ошибочным.

Ранее телеканал CBS сообщал, что Красиков может быть среди подлежащих обмену заключенных. По данным телеканала, всего в обмене заключенных между Россией и странами Запада фигурирует 24 человека, из которых 8 россиян. Позже информация о количестве обмененных была опровергнута.

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      Максим Габриелян
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