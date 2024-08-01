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16:05, 1 августа 2024Мир

Стало известно о возможном обмене осужденного за ликвидацию чеченского боевика

CBS: осужденный за ликвидацию террориста россиянин Красиков может быть обменян

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Российский гражданин Вадим Красиков, осужденный в Германии на пожизненное заключение за ликвидацию чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, может быть среди подлежащих обмену заключенных. Об этом сообщает CBS.

«Среди граждан России, которые, как ожидается, будут участвовать в обмене, — Вадим Красиков», — указывает американский телеканал.

По данным CBS, всего в обмене заключенных между Россией и странами Запада фигурирует 24 человека, из которых 8 россиян.

Ранее стало известно, что «в эти минуты» проходит масштабный обмен заключенными между Россией и США. В обмене должны принять участие репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.

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      Глеб Бажуткин
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