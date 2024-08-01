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19:25, 1 августа 2024Мир

В США раскрыли подробности обмена заключенными между Россией и Западом

WSJ: американские чиновники объездили полмира, чтобы освободить Гершковича
СюжетВыборы президента США 2024
Эван Гершкович (справа)

Эван Гершкович (справа). Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Американские чиновники и дипломаты объездили разные страны Европы и Ближнего Востока, чтобы найти дружественные правительства, готовые освободить находящихся у них граждан России в обмен на американцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Чиновники Белого дома, дипломаты, а также сотрудники ЦРУ объездили всю Европу и Ближний Восток в поисках дружественных правительств, которые были бы готовы освободить находящихся у них в заключении российских граждан в обмен на американцев», — передает издание.

Авторы материала добавили, что за час до снятия своей кандидатуры с выборов президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Словении Роберту Голобу для обсуждения обмена российских граждан, находящихся в этой стране под стражей. Также директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Турцию на встречу для окончательного согласования логистики сделки.

Ранее турецкий канал NTV сообщил, что в обмене заключенных участвовали 26 человек. Из них 10 направятся в Россию, 13 — в Германию, и трое — в США.

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      Дарья Устьянцева
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