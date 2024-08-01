Медведев посоветовал освобожденным из российских тюрем «лихорадочно подбирать новые имена»

Покинувшим российские колонии и переданным в ходе обмена со странами НАТО предателям России следует лихорадочно подбирать новые имена. Такое пожелание к обменянным опубликовал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам российского политика, ему хочется, чтобы «предатели России сгнили в застенке», однако отметил, что для страны полезнее «вытащить своих». «Предатели пусть теперь (...) активно маскируются под программой защиты свидетелей», — посоветовал освобожденным из колоний и тюрем зампред Совбеза.
Также в своем посте Медведев отметил, что предатели России уже нередко «дохли в тюрьме».
Как сообщалось ранее, в Турции прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек из семи стран. В его рамках были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. По данным турецкого ведомства, десять из них отправятся в Москву, 13 — в Берлин, трое — в Вашингтон.
Среди обменянных называют журналиста Эвана Гершковича, разведчика Вадима Красикова, а также Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу (включены Минюстом в реестр иноагентов).