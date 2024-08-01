CNN сообщил об обмене заключенными между Россией, США и странами Запада

Между Россией и странами Запада начался масштабный обмен заключенными. По данным СМИ, в списках на обмен фигурируют более 20 человек. Среди них называют журналиста Эвана Гершковича, разведчика Вадима Красикова, художницу Александру Скочиленко, журналистку Алсу Курмашеву, а также оппозиционных политиков Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу (включены Минюстом в реестр иноагентов).

Большой обмен заключенными проходит в Турции

По информации CNN, американский военно-транспортный самолет, вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии, уже прибыл в Анкару. Он отключил транспондеры, войдя в воздушное пространство Турции.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Ан-148-100Е авиаотряда «Россия» с бортовым номером RA-61727, который в декабре 2022 года использовался при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, также вылетел из Калининграда.

Эван Гершкович Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Mash утверждает, что один из этапов обмена заключенными между Россией, Белоруссией, США и Германией уже состоялся в Калининграде. По информации издания, России выдали Артема и Анну Дульцевых, которых обвинили в шпионаже в Словении. По данным Bloomberg, Россия в свою очередь уже освободила репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

Другой борт авиаотряда «Россия», Ту-204-300, между тем приземлился в Анкаре.

В списки на обмен попали обвиненные в шпионаже россияне

CBS со ссылкой на источники подтверждает, что Россия согласилась освободить Гершковича и Уилана. Собеседники телеканала также утверждают, что в списках на обмен значится журналистка с российско-американским гражданством Алсу Курмашева. Она была задержана в октябре 2023 года по обвинению в отказе регистрироваться в качестве иноагента, а также в суре военной информации для передачи иностранным источникам.

Среди заключенных, которых выдаст Россия, называют и Владимира Кара-Мурзу — он был приговорен к 25 годам колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. У Кара-Мурзы есть гражданство Великобритании.

Всего, по данным СМИ, Москва обменяет 12 человек, их перевезут в Германию. В Россию вернутся по меньшей мере восемь человек, в их числе Вадим Красиков, ликвидировавший чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Германии.

Mash сообщает, что последний этап обмена состоится сегодня в 19:00 в одном из аэропортов Турции.