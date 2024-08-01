Россия освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках международного обмена

Bloomberg: Россия освобождает оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках обмена

Россия освобождает оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) в рамках международного обмена, сообщает Bloomberg.

Подробности сделки неизвестны.

14 мая суд приговорил Кара-Мурзу к 25 лет колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ. Свою вину он не признал. Известно, что у Кара-Мурзы также есть гражданство Великобритании.

Ранее сообщалось, что Россия освободила из заключения журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана.