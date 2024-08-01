Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:39, 1 августа 2024Силовые структуры

Россия освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках международного обмена

Bloomberg: Россия освобождает оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках обмена

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия освобождает оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) в рамках международного обмена, сообщает Bloomberg.

Подробности сделки неизвестны.

14 мая суд приговорил Кара-Мурзу к 25 лет колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ. Свою вину он не признал. Известно, что у Кара-Мурзы также есть гражданство Великобритании.

Ранее сообщалось, что Россия освободила из заключения журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Начался обмен заключенными между Россией и США

      В России отреагировали на сообщения об обмене заключенными с Западом

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали показать демоверсию игры

      Названо количество участвующих в обмене России и Запада заключенных

      Адвокат Уилана прокомментировала информацию о его обмене

      Внешность Ивлеевой раскритиковали в сети словами «это ж надо так измениться»

      В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ

      Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы заявил о попытке покушения с помощью дрона

      Главу Военторга арестовали по делу о хищениях

      В Харькове произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше