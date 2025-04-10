Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:12, 10 апреля 2025Мир

Раскрыты подробности хода переговоров России и США в Стамбуле

РИА Новости: Переговоры РФ и США проходят спокойно, в конструктивном ключе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе. Подробности раскрывает РИА Новости со ссылкой на источник.

Российско-американские переговоры начались в 10:00 по московскому времени в генконсульстве России в Стамбуле. Ожидается, что второй раунд консультаций представителей Москвы и Вашингтона продлится не менее четырех часов.

Делегацию России возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую команду на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Консультации будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Космические силы США передали SpaceX запуск спутника GPS

    Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

    Россиянам дали советы по выбору солнцезащитных очков

    В России прокомментировали слова Такера Карлсона о проигранной войне

    Собчак упрекнули за критику демонстрации тела напавшего на пост ДПС в Чечне подростка

    Жители Киргизии отметят День Победы 8 мая

    Прокуратура потребовала арестовать лидера Ирана

    Познер отреагировал на проверку Урганта на признаки иноагента

    Россиянам стало проще вести здоровый образ жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше