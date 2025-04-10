Раскрыты подробности хода переговоров России и США в Стамбуле

РИА Новости: Переговоры РФ и США проходят спокойно, в конструктивном ключе

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе. Подробности раскрывает РИА Новости со ссылкой на источник.

Российско-американские переговоры начались в 10:00 по московскому времени в генконсульстве России в Стамбуле. Ожидается, что второй раунд консультаций представителей Москвы и Вашингтона продлится не менее четырех часов.

Делегацию России возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую команду на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Консультации будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий.