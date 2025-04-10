Названа продолжительность консультаций России и США в Стамбуле

Консультации России и США в Стамбуле продлятся не менее четырех часов

Второй раунд консультаций России и США в Стамбуле продлится не менее четырех часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, планируются обстоятельные многочасовые переговоры.

Автомобиль с российской делегацией прибыл в генконсульство России около 9:30 по московскому времени. Переговоры запланированы на 10:00. Консультации будут вестись в закрытом формате.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы работы дипмиссий. Российскую делегацию возглавляет посол России в США Александр Дарчиев, который по итогам первого раунда переговоров в Стамбуле получил от американских представителей агреман. Американскую команду на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.