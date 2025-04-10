Адвокат российско-американской балерины подтвердил ее участие в обмене заключенными

Адвокат Карелиной подтвердил ее участие в обмене заключенными с США

Гражданка России и США балерина Ксения Карелина участвовала в обмене заключенными между Россией и США и теперь находится на свободе. Эту информацию РИА Новости подтвердил ее адвокат.

Ее отпустили на свободу в Абу-Даби утром 10 апреля, уточнил он.

15 августа 2024 года Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима. Ее также оштрафовали на 300 тысяч рублей и признали виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в феврале 2022 года балерина собрала и перевела деньги украинско-американской организации, которые направлялись на приобретение экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины для украинских военных.

Об обмене заключенными, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, ранее заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.