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11:38, 10 апреля 2025Мир

Директор ЦРУ заявил об обмене заключенными с Россией

Директор ЦРУ Рэтклифф заявил об обмене заключенными с Россией в Абу-Даби
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия и США провели обмен заключенными, состоявшийся в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, передает агентство Reuters.

«По словам представителя ЦРУ, переговоры об обмене вели директор ЦРУ Джон Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки, что указывает на углубление связей между разведывательными службами двух стран», — отмечается в материале.

Предполагается, что российская сторона выдала Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную в прошлом году к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время обмена ее приветствовал Рэтклифф лично. Американская сторона, в свою очередь, выдала гражданина России и Германии Артура Петрова, обвиненного в контрабанде.

Обмен прошел на фоне начала переговоров делегаций России и США в Стамбуле. Отмечается, что они проходят спокойно, в конструктивном ключе и их общая продолжительность составит более четырех часов.

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