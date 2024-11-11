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14:22, 11 ноября 2024Силовые структуры

Российский суд признал законным приговор о госизмене гражданки РФ и США

Суд признал законным приговор осужденной за госизмену балерины Карелиной
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Буценко / РИА Новости

Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор гражданки России и США, балерины Ксении Карелиной, осужденной на 12 лет колонии по делу о госизмене. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

По данным РАПСИ, в пресс-службе заявили, что, рассмотрев жалобу, суд признал судебный акт законным и обоснованным. Отмечается, что апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения.

По информации агентства, в августе Свердловский областной суд признал Карелину виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ и приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии со штрафом размере 300 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на срок 1,5 года. По информации правоохранителей, в феврале 2022 года фигурантка собрала и перевела деньги украинско-американской организации, которые направлялись на приобретение экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины для украинских военных.

1 октября защита балерины оспорила ее приговор.

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