Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:31, 1 октября 2024Силовые структуры

Защита российско-американской балерины оспорила ее приговор

Дело балерины Карелиной передали на апелляцию в суд Петербурга

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Защита гражданки России и США Ксении Карелиной подала апелляцию на вынесенный ей Свердловским областным судом приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Ее дело теперь рассмотрит Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Дата заседания пока не назначена.

Ранее Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима. Ее также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Российско-американскую балерину признали виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в феврале 2022 года она собрала и перевела деньги украинско-американской организации, которые направлялись на приобретение экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины для украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН опубликовали данные о пытках российских военнопленных на Украине

      Бывшая возлюбленная Табакова отреагировала на слухи о романе с Бондарчуком

      В регионе России возник спор из-за «гробовых» выплат между сестрами и опекуном бойца СВО

      Новый генсек НАТО высказался о выборах в США

      В Японии поставили бывших министров обороны на новые должности в правительстве

      Напавшего на российского полицейского курда осудят

      В России отреагировали на слова Столтенберга о частичном вступлении Украины в НАТО

      В Госдуме ответили на заявление Госдепа о праве Украины бить по России без разрешения

      Защита российско-американской балерины оспорила ее приговор

      В России создали дистанционный комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше