Защита российско-американской балерины оспорила ее приговор

Дело балерины Карелиной передали на апелляцию в суд Петербурга

Защита гражданки России и США Ксении Карелиной подала апелляцию на вынесенный ей Свердловским областным судом приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Ее дело теперь рассмотрит Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Дата заседания пока не назначена.

Ранее Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима. Ее также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Российско-американскую балерину признали виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в феврале 2022 года она собрала и перевела деньги украинско-американской организации, которые направлялись на приобретение экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины для украинских военных.