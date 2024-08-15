Российско-американской балерине вынесли приговор по делу о госизмене

В Свердловской области суд приговорил балерину Карелину к 12 годам

Свердловский областной суд приговорил гражданку России и США Ксению Карелину к 12 годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Карелину также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в феврале 2022 года подсудимая собрала и перевела деньги украинско-американской организации, которые направлялись на приобретение экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины для украинских военных.

Ранее сообщалось, что прокурор просил приговорить Карелину к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

33-летняя Ксения Карелина училась в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге, а высшее образование получила на историческом факультете УрФУ в 2014 году. Девушка гастролировала в Америке, поступила там в Университет Мэриленда, вышла замуж за американца и получила гражданство США. Ее задержали в феврале после проверки телефона в аэропорту.